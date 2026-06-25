【ユーロ圏】 フランス消費者信頼感指数（6月）15:45 予想83.0前回82.0 【香港】 貿易収支（5月）17:30 予想-350.0億香港ドル前回-295.0億香港ドル 【南アフリカ】 生産者物価指数（PPI）（5月）18:30 予想1.7%前回3.0%（前月比) 予想6.8%前回4.8%（前年比) 【ブラジル】 拡大消費者物価指数(IPCA)（6月）21:00 予想0.47%前回0.62%（前月比) 【メキシコ】 雇用統計（5