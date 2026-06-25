豪ドルは雇用がしっかりも影響は限定的＝オセアニア為替概況 5月の豪雇用統計は、雇用者数の伸びが予想をやや上回る好結果となったものの、正規雇用はプラス圏を回復した一方で、非正規雇用に比べて伸びが落ち着いており、影響は限定的となった。対ドルでは0.6900ドルを挟んでの推移となった。 対円では111.50円を挟んでの上下動となり、こちらもしっかりとした方向感は出なかった。 NZドルは0.5635－0.5655ドルの