テクニカルポイントドルカナダ、強い上昇トレンド、ＲＳＩは８８．９に達する 1.4279ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.4262エンベロープ1%上限（10日間） 1.4239現値 1.412010日移動平均 1.4100一目均衡表・転換線 1.400121日移動平均 1.3993一目均衡表・基準線 1.3979エンベロープ1%下限（10日間） 1.3832200日移動平均 1.3775100日移動平均 1.3759一目均衡表・