２２日、「広肇高速道路」改修・拡張プロジェクトで新たに建設中の金馬大橋。（左側、ドローンから、仏山＝新華社記者／〓華）【新華社仏山6月25日】中国広東省交通集団が投資する広東省広州市と肇慶市を結ぶ「広肇高速道路」の改修・拡張プロジェクトで22日午前、新たに建設される金馬大橋が連結を完了した。同橋は、中国中鉄傘下の中鉄大橋局集団が建設を請け負う、全長1936.6メートル、主塔の高さ132.35メートルの単塔斜張