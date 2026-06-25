巨人は25日、ファーム・リーグに参入しているハヤテに派遣していた、育成の代木大和投手（22）の派遣を終了したと発表した。21年ドラフト6位で巨人入り。24年4月に左肘の手術を受け、昨季から育成選手として支配下復帰を目指していた。派遣期間は12試合に登板して6勝4敗の防御率3・42。9日の中日戦で4安打完封するなど、ここ3試合は26イニングを投げてわずか1失点（自責0）だった。