昨年、全国の警察に届け出があった認知症の行方不明者は延べ１万７３４５人（前年比７７６人減）で２年連続で減少した。警察庁によると、内訳は男性が９７１５人（５６％）、女性が７６３０人（４４％）で男性の割合が高い傾向が続いている。都道府県別では、神奈川が１８９８人で最も多く、大阪１８５７人、埼玉１７８０人と続いた。東京は１００５人、福岡は６４９人だった。不明者の大半は受理から３日以内に発見されていた