ＧＭＯペイメントゲートウェイとＧＭＯフィナンシャルゲートがともに高い。午後３時ごろ、三井不動産商業マネジメント（東京都中央区、以下ＭＦＳＭ）が運営する商業施設に両社の決済プラットフォームが採用されたと発表しており、好材料視されている。ＭＦＳＭは、三井不動産グループが手掛ける「ららぽーと」「三井アウトレットパーク」などの商業施設の管理運営を行う企業。今回の採用に