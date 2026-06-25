ロカユニバーサルデザイン株式会社は、KANIのレンズ保護フィルター「Premium LR MC Protector 105mm」を6月23日（火）に発売した。直販価格は1万2,540円。 コーティング性能を向上させたという「Premium Protector」シリーズに追加された105mm径モデル。撥水・撥油・防汚・帯電防止性能を備える「プレミアムコーティング」が施されている。反射率は通常の0.5%より低い0.2%。 光線の内面反射