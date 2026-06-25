■カメラを片手に颯爽と走り、アイスコーヒーで休憩する姿も 【動画】神宮寺勇太のフランスでのランニング姿＆仕事スタイル Number_i神宮寺勇太が、フランスで撮ったVlogを公開した。 動画は冒頭、「AM7:15おはよin Paris」というテロップからスタート。神宮寺は、上下黒のランニングウエアにキャップ姿で、スタートのポーズをカメラにきめている。 カメラを片手に川沿いを颯爽と走り、走