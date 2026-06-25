平和堂 [東証Ｐ] が6月25日大引け後(15:30)に決算を発表。27年2月期第1四半期(3-5月)の連結経常利益は前年同期比16.8％減の27.7億円に減り、3-8月期(上期)計画の72億円に対する進捗率は38.5％にとどまり、5年平均の42.8％も下回った。 直近3ヵ月の実績である3-5月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の2.7％→2.3％に悪化した。 株探ニュース