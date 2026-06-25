フィードフォースグループ [東証Ｇ] が6月25日大引け後(15:30)に決算を発表。26年5月期の連結経常利益は前の期比28.1％増の19.5億円になり、27年5月期も前期比19.0％増の23.2億円に伸びを見込み、9期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。13期連続増収、8期連続増益になる。 同時に、前期の年間配当を10円→15円(前の期は10円)に増額し、今期も前期比5円増の20円に増配する方針とした。 直近