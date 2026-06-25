九州ではすでに梅雨前線の影響で記録的な大雨となっています。さらに今後、台風7号の接近や8号による影響も見込まれることから、気象庁と国土交通省は会見を開き、「大雨の期間が長くなり総雨量も多くなる」として厳重な警戒を呼びかけています。気象庁 予報課池田徹 主任予報官「梅雨前線、さらにそれを活発にする台風8号、そして最後に台風7号といったような形で、大雨の期間が長くなりますので、強い雨の期間が長く