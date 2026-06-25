公正取引委員会東京・港区 香川県が発注した土木工事の入札で「談合」を繰り返し、独占禁止法に違反する行為があったとして、公正取引委員会は25日、高松市に本社を置く建設会社27社に対し総額4億円を超える課徴金の納付命令を出しました。また、このうち20社には、談合行為の停止と再発防止を義務付ける「排除措置命令」を出しました。 公正取引委員会の発表によりますと、廃業などした2社を含む29社は2021年5月から20