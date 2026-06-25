ソニーは25日、aibo（アイボ）ERS-1000について国内販売終了を発表した。【画像】さまざまな動きで魅了するaiboサイトでは「平素よりソニー製品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。下記製品について在庫がなくなり次第、国内での販売を終了することをお知らせいたします」と紹介。続けて「尚、aiboベーシックプランおよびaiboプレミアムプラン、aiboケアサポートサービス、関連アクセサリーおよび付属品・本体部品