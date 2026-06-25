南米のベネズエラでマグニチュード7.2と7.5の地震が相次いで発生しました。死者が出ているという情報もあります。【映像】地震で大きく崩れた建物（複数カット）アメリカ地質調査所によりますと24日夜、日本時間午前7時ごろ、ベネズエラの首都カラカスから西におよそ200キロ離れたサンフェリペ近くで大きな地震がありました。地震の規模を示すマグニチュードは7.2です。そのおよそ40秒後に、1度目の地震の震源から数キロ離れ