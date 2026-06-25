ホルムズ海峡を通過する船舶の航行が正常化に向かう期待などから、ニューヨーク市場で原油価格が一時、1バレル＝70ドルを割り込みました。【映像】トランプ氏「価格は何の変化も見られない」ニューヨーク原油市場で24日、ホルムズ海峡を通過する船舶の増加が報じられていることなどを受け、国際指標のWTI先物価格が下落し、一時、1バレル＝69ドル台をつけました。70ドルを下回るのはアメリカがイランへの攻撃を開始した直後