中道改革連合や国民民主党など野党5党の国対委員長は、衆議院の山口議院運営委員長に対し、自民党と日本維新の会がきのう（24日）共同提出した衆議院の議員定数を削減する法案の審議入りを見送るよう要請しました。中道重徳 国対委員長「議運委員長の判断で職権でつるしを下ろす、審議に入るなどというようなことがないようにということ」中道・国民・参政・みらい・共産の野党5党の国対委員長はきょう（25日）、衆議院の山