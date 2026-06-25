NPB(日本野球機構)は25日の公示を発表。日本ハムは柳川大晟投手を登録抹消しました。柳川投手は今季ここまで28試合に登板し、2勝0敗、1ホールド、19セーブ、防御率2.67を記録。24日のロッテ戦で5点リードの8回から2番手として登板しましたが、2つの四球でピンチを招き、山口航輝選手に2点タイムリーツーベースヒットを浴び2失点。1回投げきれず降板となっていました。