日本ハムは25日、柳川大晟投手（22）出場選手登録を抹消した。柳川はここまで主に守護神として28試合に登板しリーグ2位の19セーブを挙げている。2勝0敗1ホールドで防御率は2・67。24日のロッテ戦では5点リードの8回に2番手として登板し、2四球を与えるなど2点を奪われ2/3回で降板していた。