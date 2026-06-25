高市首相と面会し、記者団の取材に応じる「きもの大使」の平原綾香さん＝25日午後、首相官邸高市早苗首相は25日、着物の魅力を発信する「きもの大使」を務める歌手の平原綾香さんと官邸で面会した。平原さんは3月に米首都ワシントンで行われた「全米桜祭り」の開会式で着た桜の模様をあしらった着物姿で訪れた。面会後、記者団に「着物をもっと日本中の人に着てほしい」と話した。自民党の平井卓也衆院議員が同席した。