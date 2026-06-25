JRAは25日、英国王室が主催するロイヤルアスコット開催のクイーンエリザベス2世ジュビリーS（20日）に出走し、8着のルガル（牡6＝杉山晴、父ドゥラメンテ）が午前9時47分、成田空港着のフライトで帰国したと発表した。その後、輸入検疫のため午後0時30分に千葉県白井市のJRA競馬学校に入厩した。