湯原温泉 砂湯／提供：真庭観光局 台風の接近に伴い、6月26日に岡山県真庭市の湯原温泉で予定していた「626露天風呂の日イベント」は、内容を一部変更して開催します。 実行委員会によりますと、午前6時26分に予定していた「温泉之祖神参拝」や午前7時26分からの「大掃除」、午前8時26分からの「お湯取りの儀」などは中止します。 以下のイベントについては、予定通り実施するとしています。 午前11時～午後2時