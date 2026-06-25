巨人は２５日、ファーム・リーグ参加球団規程に基づいて３月末からハヤテに派遣していた育成選手の代木大和投手（２２）の復帰を発表した。実戦の機会を確保するために派遣されたハヤテでは１２試合に登板して８１回２／３で６勝４敗、防御率３・４２。６月は完封勝利や２２イニング連続無失点をマークするなど月間４登板で防御率０・２７と好調を維持していた。２４日のファーム・リーグ楽天戦（森林どり泉）に先発。９回