けさ、青森県で最大震度6強を観測する地震がありました。気象庁は今後1週間程度は同じ規模の地震に注意するよう呼びかけました。【映像】地震発生時の様子（実際の映像）午前7時半ごろ岩手県沖の深さ44キロを震源とするマグニチュード7.2の地震があり、青森県階上町で震度6強、青森県八戸市で震度6弱を観測しました。気象庁によりますと、この地震は太平洋プレートと陸のプレートの境で起きた地震で、若干の海面変動はあった