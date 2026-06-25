牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」は、30日午前10時より「豚ロースネギ塩丼」「豚ロース焼肉定食」を販売する。【写真】根強い人気の“豚ロースシリーズ”値段など商品詳細きめ細かく柔らかな肉質と、噛むたびに広がる脂の甘みが特徴の「豚ロース」。今回は、さっぱり味でご飯が進む「ネギ塩丼」や、香ばしく焼き上げた「焼肉定食」から導入スタートし、7月7日午前10時からは、松屋自慢の特製タレが深く絡む「生姜焼