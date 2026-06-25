地震の影響で、東北新幹線は今も一部の区間で運転を見合わせています。【映像】新青森駅の人々の様子（午前8時すぎ）青森県で最大震度6強を観測した地震の影響で、東北新幹線は東京駅と新青森駅の間で一時運転を見合わせました。その後、東京駅と仙台駅の間で運転を再開し、午後1時17分には仙台駅と盛岡駅の間で運転を再開しました。盛岡駅と新青森駅の間は、安全点検が続いているため、午後2時ごろに再開の見込みです。