群馬県高崎市の駐車場で起きた殺人事件で、亡くなった女性の知人とみられる男が交通事故を起こし死亡していますが、事故を起こした車から刃物が見つかっていたことがわかりました。この事件は群馬県高崎市のJR高崎駅近くの駐車場で、近くに住む吉田千夏さんが血まみれで倒れているのがみつかり、その後、死亡が確認されたものです。事件後、埼玉県深谷市内で現場から逃走した車が電柱に衝突する事故を起こし、運転していた34歳の男