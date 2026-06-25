毎月26日は、2(ふ）6(ろ)の語呂合わせにちなんで「ふろの日」です。 （栗山真乙アナウンサー） 「ジメジメした日が続いていますが、そんな時こそお風呂でリフレッシュしたいですよね。お風呂時間をもっと楽しく、快適にしてくれるしてくれるアイテムをチェックしました」 夢彩都1階にある「長崎ロフト」には、お風呂タイムを充実させてくれる商品が揃っています。 おすすめ「お風呂グッズ」のランキング