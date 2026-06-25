26日のDeNA戦で先発予定の巨人・竹丸和幸投手が25日、川崎市のジャイアンツ球場で行われた投手練習に参加した。ダッシュやキャッチボーなどで汗を流し「勝ちが付けばいいなとは思うんですけど、そう簡単に付くものでもないので。できることをしっかりやって、その上で勝てればいいなと思います」と意気込みを語った。ここまで5勝6敗の防御率2・96。上々の成績を残しているが5月24日の阪神戦から自身4連敗中。1カ月もの間、白星