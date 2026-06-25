石川さゆりさんの姪で、俳優の石川満里奈さんが、25日、自身のXを更新。改名することを報告しました。【写真を見る】【 石川さゆりの姪 】石川満里奈さん改名を報告「この度、満里奈として活動させていただくことにいたしました」満里奈さんは「この度、満里奈として活動させていただくことにいたしました。」と報告。名字をとって活動していくことを明かしています。 自身の名前について、「何事もだれかを満たし自分自