俳優の水野真紀（56）が23日、自身のブログを更新。旬の南高梅を煮詰めた手作りの“梅ジャム”を披露した。【写真】水野真紀が手作りした鮮やかな飴色の“梅ジャム”「先週は梅酒仕込みのご報告でしたが、今週は梅ジャム作り」とジャム作りに勤しんだことを報告。近所の人から譲り受けたという南高梅を使い、鮮やかな飴色のジャムが出来上がるまでの過程を写真で詳しく紹介している。冷凍させた梅に氷砂糖を入れると梅の繊維