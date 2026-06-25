NPB(日本野球機構)は25日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第24回中間発表を行いました。投票締め切りとなる6月28日まであと3日とラストスパート。リーグ最多得票数の外野手部門の万波中正選手(日本ハム)に続き、三塁手部門のソフトバンク・栗原陵矢選手も50万票を突破しました。デッドヒートを繰り広げていた遊撃手部門では、日本ハム・水野達稀選手が首位をキープ。外野手部門以外は1位の選手