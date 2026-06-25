Gakkenは25日、料理研究家・島本美由紀氏によるレシピ本『アイラップで簡単レシピ冷凍ストック編』を発売した。2026年に発売50周年を迎えた耐熱性ポリ袋「アイラップ」を活用したレシピ本シリーズの第3弾で、食品保存や作り置き、フードロス対策として注目を集める「冷凍ストック」をテーマにしている。【画像】ポテトチップスもOK！「アイラップ」を使った冷凍術＆レシピ例シリーズ累計発行部数10万部を突破した人気シリー