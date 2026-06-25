熊本県内は、26日にかけて引き続き非常に激しい雨が降るおそれがあります。熊本地方気象台は土砂災害に厳重に警戒するよう呼び掛けています。 停滞する梅雨前線の影響で、県内は25日も未明から各地で大雨となっています。阿蘇市乙姫では、今月22日の降り始めからの雨量が399ミリとなっていて、この3日間で平年の6月に降る雨量のおよそ6割が降っています。（25日午前11時時点）上天草市では、国道266号の脇にあるのり面が崩落