NPB(日本野球機構)は25日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第24回中間発表を行いました。セ・リーグは前日発表から各部門トップに変動はなし。捕手部門で広島の坂倉将吾選手が3位に浮上しました。投票締め切りまであと3日ともあり各部門トップが2位との差を圧倒していきます。その中でも先発部門の首位ヤクルト・山野太一投手と2位阪神の郄橋遥人、外野手部門も3選手まで選出されるなか、3