お笑いタレント、ですよ。（50）が25日、ニッポン放送「ラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時30分）にゲスト生出演。物事を決められないと明かした。「僕できないんで、いろんなことが。パニックになっちゃうんですよ。幕の内弁当あるじゃないですか。おかずがいっぱい入ってると、どこから食べていいの？ってなっちゃう。鮭とか1個だけの方が食べやすい」と告白。「（明石家）さんま師匠は10品以上ないと食べたくないって言