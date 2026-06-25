倍賞千恵子（84）が25日、東京・練馬文化センターで行われた音楽祭「夏祭り唄まつり2026」（日本歌手協会主催）で「名人賞」を贈られた。映画「TOKYOタクシー」の演技を評価され、1月発表の「第49回日本アカデミー賞」で45年ぶり2度目の最優秀主演女優賞を受賞したばかり。女優＆歌手の二刀流で長年活躍する“レジェンド”として、この日も「歌う女優の第一人者です」と紹介され「下町の太陽」「星屑の町」「とても静かな夜だ