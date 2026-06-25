イギリス・ロンドンのオークションで24日、印象派の巨匠クロード・モネの睡蓮が、およそ86億円で落札されました。ヨーロッパのオークションに出品されたモネとしては、最高落札額となります。落札されたのは1907年に描かれた「睡蓮」シリーズのひとつです。このシリーズは、自然の移ろいや光の変化を豊かな色彩で表現した代表作で、世界中で高い人気を集めています。今年はモネの没後100年にあたり、日本やフランスなどで記念の展