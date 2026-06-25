がん闘病中の元女優、希良梨さん（45）が25日までにインスタグラムを更新。体調不良が続き、病院で検査を受けることを報告した。希良梨さんは「実は、約ここ1ヵ月、出血があり、でも止まったりの繰り返しでしたので、最初の1週間、2週間は生理女性の日なのかと思っておりましたが、さすがに1ヵ月ともなると、いくら病院嫌いの私でも何か危機を感じて」と不調が続いていたことを明かし、「さすがに血の色に違和感を感じて…仕事のス