巨人は２５日に育成の笹原操希外野手（２２）と支配下選手契約を締結したことを発表した。背番号は「９５」で、笹原にとっては昨季以来２度目の支配下昇格となった。笹原は２０２１年の育成ドラフト４位で巨人に入団すると、２５年４月に支配下へ初昇格。１３試合に出場し打率１割に終わると、同年オフに育成選手契約へと切り替わる形となった。なお今季はファーム戦で９試合に出場し打率３割４分５厘と好調をキープ。選手登