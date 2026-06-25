「餃子の王将」は7月3日より、期間限定メニュー「夏餃子」の販売を開始する。季節限定の餃子の発売は今回が初めて。西日本版ポスター通常餃子や「にんにくゼロ生姜餃子」「にんにく激増し餃子」など、看板商品の餃子類を全国で1日あたり約200万個販売する同社。今回の「夏餃子」は旬の国産大葉を使用し、夏らしい爽やかな風味を打ち出した。餡には新鮮な国産大葉を使用し、口いっぱいに爽快な香りが広がるよう配合を追求。付属の柚