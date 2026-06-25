急転直下の逮捕劇だった──。任侠界も騒然…当局も確認に走った超大物極道トップの死亡説神戸市長田区の路上で2017年、神戸山口組から離脱した「任侠山口組」（現・絆会）の組員が射殺された事件。兵庫県警暴力団対策課は23日、9年間、逃亡を続けていたヒットマンの菱川龍己容疑者（50）を殺人、銃刀法違反の疑いで逮捕した。6月上旬、関係先より情報提供を受けた山口県警から、「菱川に似た人物がいる」と兵庫県警に連絡が