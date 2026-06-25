遅すぎる決断だ。【もっと読む】「クールジャパン」終焉へ アートや文化の目的は「国力」のためではない官民ファンド「クールジャパン機構（海外需要開拓支援機構）」が24日、2026年3月期決算で累積赤字が540億円に膨らんだと明らかにした。426億円に抑える目標を掲げていたものの赤字額は拡大。一部で報道された通り、所管の経産省は今後、他のファンドとの統合や廃止を検討するという。クールジャパン機構は、日本の食やア