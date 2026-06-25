濃霧の高松空港の様子25日 ⾼松地⽅気象台は25日午後１時、大雨と台⾵の今後の見通しについて発表しました。 24⽇から梅⾬前線によるまとまった⾬が続いていて、四国では25⽇夜遅くから26⽇朝にかけて低い⼟地の浸⽔、河川の増⽔や氾濫、⼟砂災害に厳重な警戒が必要です。 台風７号は、27⽇明け⽅から朝にかけて四国地⽅