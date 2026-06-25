【再発見 ちょうど10年前のテレビ】#11松岡茉優はNHKドラマ初主演で若手実力派女優から無類の演技派へと転身した先日、放送批評懇談会が主催する第63回「ギャラクシー賞」の贈賞式が開催された。注目のテレビ部門で大賞を受けたのは、戦後80年ドラマと銘打った「八月の声を運ぶ男」（NHK）だ。本木雅弘演じる辻原保は、被爆者の証言を録音し続けた実在のジャーナリスト・伊藤明彦がモデルとなっている。ひとりで全国を歩き、10