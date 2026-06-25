逮捕された「コソ泥」は大量の空き缶を積んだ自転車に乗り、回収するフリをしながら、現金のありそうな店を物色していた。なぜ内田梨瑚被告は「無期懲役」にならなかったのか？ 旭川女子高生転落殺人事件で「懲役27年」判決大阪府内の各地の飲食店で窃盗を繰り返したとして、府警捜査3課は22日までに、門真市の元派遣社員、白石直幸容疑者（58）を窃盗と建造物侵入の疑いで逮捕・送検した。白石容疑者は昨年8月から今年3月に