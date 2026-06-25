秋田朝日放送 秋田新幹線は、２５日朝に起きた地震の影響で、盛岡～東京駅間の上下線で運転を見合わせていましたが、午後１時１７分ごろに運転を再開しました。これにより、秋田～東京駅の全区間で運転再開となりました。