２５日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に、俳優の光石研（６４）が出演した。１６歳で映画「博多っ子純情」でデビューしたものの、３０代には仕事が激減。「３０歳になってお父さんにはまだ早いし、新人の刑事でもないし新入社員でもないし…それと自意識みたいなものも強かったんでしょうね」と当時を振り返る。母・米子さんからの「周りの人にかわいがってもらいなさい。にこやかにしてなさい、朗