■これまでのあらすじ非常識な隣人にせがまれ、妻が嫌々ながらキュウリを1本譲ると次はピーマンが欲しいと言われる。断る妻に隣人は「ケチ」と逆ギレ。さらに後日、妻が娘と畑に行くと、隣人がまた妻の畑を横切っていた。しかも大事なトマトの支柱に隣人の長靴が当たっていて…!?畑の区画内ではなく、通路を通ってほしい…。そんな当たり前のお願いをしているだけなのに、三條さんはまったく行動を改めようとしてくれません。トマ