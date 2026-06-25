台風7号が接近する沖縄県内では、交通などに影響が広がっています。気象庁は25日午前6時すぎ、宮古島市に暴風警報を出しました。宮古島市では午後1時すぎ、21.5メートルの最大瞬間風速を観測しています。宮古島市では、市役所や県の出先機関が25日朝から閉庁し、幼稚園や小中学校、高校も臨時休校となりました。沖縄本島の市町村でも公立学校の26日の臨時休校をすでに決めている自治体があります。沖縄県内の空港を発着する航空便